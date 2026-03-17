ABD uçak gemisindeki yangının perde arkası: 30 saat sürdü, yüzlerce denizci etkilendi

Geçtiğimiz günlerde ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde çıkan yangının 30 saatten uzun sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

New York Times’ın aktardığına göre yangın, gemide yüzlerce denizciyi etkilerken, uzun süredir devam eden görev süresi de yeniden tartışma konusu oldu.

New York Times’ın görüştüğü denizciler ve askeri yetkililere göre yangın, geminin ana çamaşırhane bölümünde, bir kurutma makinesinin havalandırma sisteminde başladı.

Alevler kısa sürede yayılırken, yüzlerce denizci yangını söndürmek için saatlerce mücadele etti.

Yangın sonrası gemideki hasar nedeniyle 600’den fazla denizci yataklarını kaybetti. Mürettebatın bir kısmının geçici olarak masa ve zeminlerde uyuduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, iki denizcinin hafif yaralandığını açıklarken, gemide görev yapan bazı personelin dumandan etkilendiği ifade edildi.

Yaklaşık 4 bin 500 personelin bulunduğu uçak gemisinin, son aylarda farklı bölgelerde yoğun şekilde görev yaptığı aktarıldı. Gemi önce Akdeniz’de, ardından Karayipler’de ve son olarak Orta Doğu’da konuşlandırıldı.

New York Times’a göre USS Gerald R. Ford’un görev süresi 10 aya yaklaşırken, uzatılması halinde Vietnam Savaşı sonrası en uzun uçak gemisi görevi rekorunu kırabilir.

“GEMİLER DE YORULUR” UYARISI

Gazeteye konuşan uzmanlar, uzun süreli görevlerin hem gemi hem de mürettebat üzerinde ciddi yıpranmaya yol açtığını belirtti.

Eski Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Gemiler de yorulur. Bu kadar uzun ve yoğun kullanım performansı düşürür” değerlendirmesinde bulundu.

New York Times, USS Gerald R. Ford’un son dönemde çeşitli teknik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını yazdı.

Özellikle gemideki altyapı sistemlerinde yaşanan arızaların bakım sürecini geciktirdiği belirtildi.

Geminin yıl başında planlanan kapsamlı bakım sürecinin ertelendiği de aktarıldı. Habere göre Pentagon, USS Gerald R. Ford’un görevini devralmak üzere USS George H.W. Bush uçak gemisini bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Tüm yaşananlara rağmen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yangının geminin ana sistemlerine zarar vermediğini ve uçak gemisinin operasyonel kapasitesini koruduğunu açıkladı. USS Gerald R. Ford’un bölgedeki görevine devam ettiği bildirildi.