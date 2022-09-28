ABD, Ukrayna’ya yönelik savunma yardımı açıkladı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 23:55

Günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada Jean-Pierre, “ABD, Ukrayna’ya 1,1 milyar dolarlık daha ekipman ve silah yardım paketi açıklıyor. Bunun içinde Ukrayna’nın bugüne kadar savaş alanında etkili bir şekilde kullandığı 18 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi var” dedi.

Jean-Pierre, pakette ayrıca yüzlerce zırhlı araçlar, radarlar ve drone sistemleri olduğunu da kaydetti.

BEYAZ SARAY’DAN UKRAYNA’DAKİ REFERANDUMLARA TEPKİ

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Rusya’ya bağlanmak için yapılan referandumları da değerlendiren Jean-Pierre, söz konusu referandumları “sahte” olarak nitelendirdi.

Jean-Pierre, bu referandumların Rusya’nın “senaryosunun” bir parçası olduğunu söyleyerek, “Bu referandumlar da sunidir ve manipüle edilmiştir. Ukraynalı siviller, silahlı güvenlik güçlerinin baskısı altında oy kullanmıştır. Silahlı yetkililerin oy merkezlerinin kapısında Ukraynalılara baskı yaptığına ve sokaktan insanları çevirerek oy kullanmaya zorladığına dair videoları gördük. Bu sözde referandum, Rusya’nın talimatlarını dinleyen kukla yönetimler tarafından icra edilen bir dezenformasyondur.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU REFERANDUMLAR GAYRİMEŞRUDUR VE TAM ANLAMIYLA ÇİRKİNDİR”

Söz konusu referandumun sonuçlarının aylar öncesinden Kremlin tarafından belirlendiğini kaydeden Jean-Pierre, “Kremlin aylar öncesinden Ukrayna halkının Rusya’ya bağlanmak istediği yalanını ayarladı. Ancak tam tersine Ukraynalıların bunu istemediğini görüyoruz. Ukrayna halkı bağımsızlığı için mücadele ediyor.” dedi.

Jean-Pierre, Ukrayna’da Rusya’nın kontrolü altındaki bölgede binlerce sivili öldürdüğünü, binlercesini de toplama kamplarına attığını belirterek, “Biz gerçeği biliyoruz, bu referandumlar gayrimeşrudur ve tam anlamıyla çirkindir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın bu referandumları Ukrayna’yı “ilhak etmek için” kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizen Jean-Pierre, “Biz hiçbir zaman ilhaka yönelik meşru ya da gayrimeşru çabaları desteklemeyeceğiz. Rusya’nın iddialarına bakmaksızın bu bölgeler Ukrayna toprağıdır.” diye konuştu.