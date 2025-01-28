ABD Ulusal Muhafızları ile Meksikalı kartel üyeleri arasında çatışma

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:35

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:35

Bir grup göçmen, Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken, ABD Ulusal Muhafızları ile Meksikalı kartel üyelerinin güney sınır hattı yakınlarında silahlı çatışmaya girdiği bildirildi.

Gümrük ve Sınır Korumadan yapılan açıklamada, çatışmanın Teksas'ın Fronton kenti yakınlarında meydana geldiği, ancak olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Fox News'e göre silah sesleri ilk duyulduğunda bir grup göçmen, Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışıyordu.

Çatışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçü engelleme ve güney sınırını güçlendirme çabalarını artırdığı bir dönemde meydana geldi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave bin 500 asker gönderme kararı almıştı.

Washington Post'un geçen hafta bildirdiğine göre Trump, ülkenin sınırları kapatma çabasının bir parçası olarak sınıra 10 bine kadar ek asker göndermeyi de düşünüyor.