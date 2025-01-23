ABD'den Meksika sınırına ek asker gönderme planı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:19

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:19

ABD, güney sınırındaki asker sayısını artıracak.

Adı açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkili, Başkan Donald Trump’ın ülkenin güney sınırından yasadışı göçle mücadele için acil durum ikan etmesinin ardından ABD ordusunun Meksika sınırında bin 500 ek asker göndermeye hazırlandığını açıklayarak, askerlerin tam olarak ne zaman konuşlandırılacağını belirtmedi.

Trump, görevi devralmasının ardından imzaladığı kararname ile ABD Savunma Bakanlığına ABD’nin güney sınırında tam operasyonel kontrol sağlanması için asker sayısının artırılması talimatını vermişti.

Meksika sınırında şu anda 2 bin 200 asker ve binlerce Ulusal Muhafız görev yapıyor.