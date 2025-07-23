ABD, UNESCO’dan bir kez daha çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) çekileceğini duyurdu.

Kararın gerekçesi olarak, UNESCO’nun 2011 yılında Filistin’i üye olarak kabul etmesi ve bunun ardından örgütte ‘İsrail karşıtı söylemlerin yaygınlaşması’ gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, UNESCO’yu ‘küreselci ve ideolojik bir ajandaya’ sahip olmakla eleştirerek, bu yapının ABD’nin ‘Önce Amerika’ dış politikasına ters düştüğünü ifade etti.

Bruce, "UNESCO'da kalmaya devam etmek, ABD'nin ulusal çıkarına değildir" dedi.

UNESCO'DAN TEPKİ: “GERÇEKLERLE UYUŞMUYOR”

Al-Monitor’un haberine göre, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ABD’nin kararını ‘çok taraflılık ilkesine aykırı’ olarak nitelendirdi. Azoulay, İsrail karşıtı önyargı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, özellikle Holokost eğitimi ve antisemitizmle mücadele alanındaki çabalarının bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Azoulay, UNESCO’nun 85 ülkede Holokost ve soykırımlar hakkında öğrencilere eğitim verdiğini belirtti ve “ABD’nin katkısı azalsa da bu görevlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD’nin UNESCO’dan çekilmesini ‘gereken bir adım’ olarak değerlendirdi.

Saar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Üye devletlerin İsrail’i hedef alan siyasi tutumlarına artık son verilmeli” dedi.

TRUMP VE UNESCO: UZUN SÜRELİ GERİLİM

Trump yönetimi, daha önce 2017 yılında da UNESCO’dan çekilme kararı almıştı. Bu karar, Kudüs ve Batı Şeria’daki dini mekanlarla ilgili alınan ve İsrail aleyhine olduğu düşünülen kararlarla bağlantılıydı.

Aynı dönemde UNESCO, Batı Şeria’daki Hebron kentini Filistin’e ait bir kültürel miras alanı olarak tanımıştı.

Joe Biden yönetimi ise 2023 yılında, Çin’in örgüt üzerindeki artan etkisini gerekçe göstererek UNESCO’ya yeniden katılmıştı.

Bu son çekilme kararı, ABD’nin UNESCO ile yaşadığı ilk gerilim değil. 1984’te Ronald Reagan yönetimi, örgütün harcamalarını ve Sovyet yanlısı eğilimlerini gerekçe göstererek UNESCO’dan ayrılmıştı. ABD, 2002 yılında George W. Bush döneminde örgüte geri dönmüştü.