ABD ve AB'den Sri Lanka'ya tepki: Öğrencilere yönelik gözaltı kararını kınadılar
ABD ve AB, Sri Lanka'da ekonomik kriz karşıtı protestolara katılan 3 öğrencinin terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sri Lanka'da 3 öğrenci, ekonomik kriz karşıtı protesto gösterilerine katıldıkları için terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alındı.
ABD Kolombo Büyükelçisi Julie Chung, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuk standartlarına uymayan yasaları kullanmanın Sri Lanka demokrasisinin altını oyduğunu kaydetti. Chung, Sri Lanka hükümetini ifade özgürlüğünü göz önünde bulundurmaya çağırdı.
Sri Lanka'daki AB delegasyonu ise 3 öğrencinin gözaltına alınması gibi olaylarda terörle mücadele yasalarının kullanılmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Ülkedeki Kanadalı diplomat David McKinnon, Sri Lankalı yetkililere gözaltların demokratik normlara uymadığı ve insan haklarını gözetmediği gerekçesiyle kararı gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.
Sri Lanka'nın ihracatta gümrük bedeli ödemediği AB bölgesi, ABD ve Hindistan ile ülke ihracatında ilk sıralarda yer alıyor.
Polis, 18 Ağustos'ta Üniversitelerarası Öğrenci Federasyonu (IUSF) öncülüğünde yapılan ve yüzlerce öğrencinin katıldığı gösterilere, biber gazı ve copla müdahale etmişti.
Gösterilerde, aralarında IUSF liderinin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.
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