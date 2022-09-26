ABD ve Güney Kore'den Pyongyang'a gözdağı: Ortak deniz tatbikatı başlatıldı
ABD ve Güney Kore, ortak deniz tatbikatına başladı.
ABD uçak ve savaş gemileri, Güney Kore savaş gemileri ile Kore Yarımadası açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
Güney Kore donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatta, müttefiklerin "Kuzey Kore provokasyonlarına tepki verme konusunda güçlü kararlılığının" gösterilmesi ve ortak deniz operasyonları gerçekleştirme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Açıklamada, tatbikatta nükleer enerji ile çalışan ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan da dahil 20'den fazla ABD ve Güney Kore savaş gemisinin yer aldığı belirtildi.
Tatbikat, iki ülke arasında 2017'den bu yana ilk kez bir Amerikan uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı olmasıyla dikkati çekiyor.
KUZEY KORE BALİSTİK FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Japonya ve Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, kısa menzilli füze, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki North P'yongan bölgesinden yerel saatle 06.53'te fırlatılmıştı.
Denemenin, ABD'nin uçak gemisi Ronald Reagan'ın, tatbikat için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekmişti.
Kuzey Kore, bu yıl en son 5 Haziran'da 8 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası