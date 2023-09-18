ABD ve İran mahkum takasında anlaştı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:57

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:57

İran ve ABD mahkum takası konusunda anlaştı. İran hapishanede bulunan 5 ABD vatandaşını serbest bırkmaya hazırlanıyor.

ABD ile Katar’ın aracılığıyla varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılacak olan 4’ü erkek 5 ABD’linin ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Aynı zamanda İran pasaportları da bulunan ABD vatandaşlarının Güney Kore’deki İran fonlarında tutulan 6 milyar doların Katar’daki bankaya ulaşmasının ardından yola çıkacak.

Öte yandan ABD yaptırımlarını deldikleri gerekçesiyle ABD’de tutulan 5 İranlının da serbest bırakılması bekleniyor.



İRAN’DAN AÇIKLAMA

Anlaşmaya ilişkin açıklama ise İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani’den geldi. Kararı doğrulayan Kenani, “İran’ın Güney Kore’de serbest bırakılan mal varlıkları bugün elimizde olacak ve edindiğim son bilgilere göre bugün İran-ABD arasında mahkum takası gerçekleşecek. ABD hapishanelerinde tutulan 5 İranlı mahkum serbest bırakılacak. Karşılığında ise İran’da tutuklu bulunan 5 ABD’li de serbest kalacak” ifadelerini kullandı.

Kenani, serbest bırakılacak 5 İranlıdan 2’sinin İran’a döneceğini, 1’nin üçüncü bir ülkede bulunan ailesinin yanına gideceğini ve diğer 2’sinin ise ABD’de kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

