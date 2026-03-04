ABD ve İsrail saldırmaya devam ediyor: İran’da ölü sayısı bini geçti!

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı bin 45’e ulaştı.

Yetkililer, saldırılardan etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve bilanço netleştikçe can kaybının artabileceğini belirtiyor.

İranlı yetkililer, saldırıların yalnızca askeri hedefleri değil bazı yerleşim alanlarını da etkilediğini savunuyor. Bu nedenle ölenlerin önemli bir bölümünün sivillerden oluştuğu ifade ediliyor.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı şehirlerde ciddi hasar meydana geldiği de bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’daki çeşitli askeri ve stratejik hedeflere yönelik operasyonlarının ardından bölgedeki gerilim hızla tırmandı.

İran da saldırılara füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verirken, Orta Doğu’daki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşebileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.