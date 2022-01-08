ABD ve Rusya arasında Kazakistan atışması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in basın toplantısındaki "Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" şeklindeki sözlerine yanıt vererek, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur" paylaşımını yaptı.
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bugün düzenlediği basın toplantısında kullandığı "Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" ifadelerine yanıt verdi.
Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavlar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var"
BLINKEN: RUSLAR EVİNİZE BİR KERE GİRDİ Mİ ÇIKARMAK ÇOK ZOR OLABİLİR
Blinken, açıklamasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderliğinin, protestolar ve şiddet olaylarının yaşandığı Kazakistan'a barış gücü gönderme kararını eleştirmişti.
Kazakistan'ın KGAÖ'ye yardım başvurusunun soru işaretleri yarattığını söyleyen ABD'li bakan, "Neden dış yardıma ihtiyaç duydukları anlaşılır değil. Tarihten bir ders: Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" demişti.
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