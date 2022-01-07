ABD'den Rusya’ya 'Kazakistan' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin ve tüm dünyanın Kazakistan’daki herhangi bir insan hakları ihlalini yakından takip ettiğini belirtti. Öte yandan KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan’da devam eden protestoları bastırmak amacıyla örgütün Kazakistan’a göndereceği barış gücünün yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşacağını belirtti.
Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak’tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya’nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan’daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, "Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki şiddet olaylarının bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan’daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmiş, Rusya ve Ermenistan’dan askeri birlikler bugün Kazakistan’a sevk edilmişti. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdiğini açıklamıştı.
BARIŞ GÜCÜ 2 BİN 500 ASKERDEN OLUŞACAK
Zas basına verdiği demeçte, örgütün şiddet olaylarını bastırması için Kazakistan’a göndereceği barış gücünün yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşacağını aktararak, gerektiği takdirde bu sayının artırılabileceğini ifade etti. Zas, “Barış gücü birliğinin büyüklüğü farklı olabilir. Şimdi, alınan kararlara göre yaklaşık 2500 kişi var" dedi.
Zas, "KGAÖ’nün barışı koruma güçlerine dahil olan birimlerin, oluşumların tüm listesine sahibiz. Yaklaşık 3 bin 600 kişi var. Dolayısıyla gerekirse Kazakistan’daki birlikleri güçlendireceğiz" ifadelerini kullanarak, KGAÖ’nün barışı koruma güçlerinin omurgasının, genellikle sürekli savaşa hazır durumda olan mobil birliklerden oluştuğunu sözlerine ekledi.
KAZAKİSTAN’DAKİ PROTESTOLAR
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