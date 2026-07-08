ABD yaptırımları gölgesinde Küba’da elektrik krizi: Havana’da tencere-tava sesleri yükseldi

Küba’da ülke çapında yaşanan elektrik kesintisinin ardından başkent Havana’da protestolar düzenlendi. Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı ülkede, sokaklara çıkan yurttaşlar tencere ve tavalarla ses çıkararak, korna çalarak ve “Işıkları açın” sloganları atarak kesintilere tepki gösterdi.

Küba’da pazartesi günü ulusal elektrik şebekesi çöktü. Yetkililer, salı gecesi itibarıyla ülkenin büyük bölümüne yeniden elektrik verildiğini açıklasa da çok sayıda bölgede kesintiler sürdü. Krizin temel nedenleri arasında yakıt yetersizliği, eskiyen enerji altyapısı ve ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımları gösteriliyor.

Havana’nın Jaimanitas ve Santa Fe mahallelerinde yüzlerce kişi sıcak ve karanlık bir gecede sokaklara çıktı. Bazı yurttaşlar protestoya katılırken, bazıları kapı önlerinde ve kaldırımlarda oturarak elektriğin gelmesini bekledi.

Kent sakinleri, saatlerce süren kesintiler nedeniyle sivrisineklerle, sıcakla ve uykusuzlukla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Santa Fe’nin bazı noktalarında, tencere-tava eyleminin başlamasından kısa süre sonra elektriklerin geri gelmesi üzerine protestocular evlerine döndü.

ŞEBEKE YENİDEN DEVREYE ALINDI

Küba’nın elektrik şebekesi işletmecisi UNE, ülkenin batısındaki Pinar del Rio’dan doğudaki Holguin’e kadar şebekenin yeniden devreye alındığını bildirdi. Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Santiago de Cuba’nın hâlâ şebekeye bağlanamadığı ve elektriksiz kaldığı açıklandı.

Küba, bu yıl üçüncü kez ülke çapında elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Son aylarda bazı bölgelerde kesintilerin 30 saati aştığı, halkın uzun süreli karanlığa ve temel hizmetlerdeki aksamalara giderek daha fazla tepki gösterdiği belirtiliyor.

ABD yönetimi, ocak ayında Küba’nın yakıt tedarikini kesintiye uğratan adımlar atmış, ardından ülkeye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Bu yaptırımların yabancı şirketlerin ülkeden çekilmesini hızlandırdığı ve turizm sektörünü ağır biçimde etkilediği belirtiliyor.

Washington yönetimi, Küba hükümetini müzakere masasına çekmeyi, ülkede demokratik seçimlerin yapılmasını ve “siyasi” tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyor.

Küba yönetimi ve Birleşmiş Milletler ise ABD yaptırımlarının uluslararası hukuka ve ada halkının temel haklarına aykırı olduğunu savunuyor.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Kübalı ve ABD’li yetkililere göre iki ülke arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Michael Waltz, BM Genel Kurulu’nda yaptırımlar üzerine yapılan tartışmada, elektrik krizinden Küba hükümetini sorumlu tuttu.

Waltz, “Yöntemlerinizi değiştirin ve halkınız için ışıkları yeniden yakın” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık, oturumda söz alan ülkelerin büyük çoğunluğu Washington’a Küba’ya yönelik ablukayı sona erdirme ve ada ekonomisini ağır biçimde etkileyen yaptırımları geri çekme çağrısı yaptı.

Küba’da elektrik krizi, yalnızca günlük yaşamı değil, sağlık, ulaşım, üretim ve turizm gibi temel alanları da etkiliyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle enerji santrallerinin tam kapasite çalışamadığı, eskiyen altyapının ise sık sık arızalara yol açtığı belirtiliyor.