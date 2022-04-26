ABD’de 1 yaşındaki bebeğin yangından kurtarılma anları kameraya yansıdı
ABD’nin Florida eyaletinde bir apartmanda çıkan yangın sonrasında balkonda mahsur kalan 1 yaşındaki kız bebeğin kurtarılma anları, polisin vücut kamerasına yansıdı.
23 Nisan sabah erken saatlerde, ABD’nin Florida eyaletinde yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, alevler içindeki 3 katlı apartman sakinlerini tahliyeye başladı.
Polis memuru William Puzynski, 3’üncü kat balkonunda mahsur kalan 1 yaşındaki küçük kız bebek, annesi ve büyükannesini kurtarmak için balkona tırmanmaya başladı. Anne, ikinci kat balkonuna ulaşan Memur Puzynski’ye 1 yaşındaki bebeği uzattı ve küçük kız kurtarıldı.
Yetkililer daha sonra itfaiye merdiveni yardımıyla anne ve büyükannenin de kurtarıldığını belirtti. Açıklamada olayda can kaybı olmadığını ve küçük bebeğin sağlıklı olduğu ifade edildi. Polis açıklamasında, Memur Puzynski’nin balkona tırmanmadan önce kamera takılı yeleğini çıkartıp yere bıraktığı ve tesadüf eseri kameranın tüm olayı kaydettiğini vurguladı.
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