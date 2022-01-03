ABD'de 12-15 yaş için Covid-19 destek aşısına onay çıktı
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Covid-19 destek aşısına onay verildi. Aynı zamanda, iki doz sonrası hatırlatma dozu için gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş arası çocuklar için Pfizer/BioNTech Covid-19 destek aşısının acil kullanım yetkisini onayladı. FDA'dan yapılan açıklamada, aynı zamanda hatırlatma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan sonra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.
5 MİLYON ÇOCUK AŞILANDI
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 8,7 milyon 12-15 yaş grubu nüfusundan 5 milyona yakınına her iki doz aşılama yapılmış bulunuyor.
Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süredir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir destek aşısı almaya hak kazandığı kaydediliyor.
CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk doz Covid-19 aşılarını tamamlamış 16-17 yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer/BionTech veya Moderna hatırlatma dozunu yaptırabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.
CDC tarafından derlenen en son verilere göre, ABD'de destek aşısı yaptıranların sayısı 68 milyon 810 bin 709 olarak görünüyor.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- Sigara ve alkolde ÖTV artışı
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Dolar/TL'de korkutan öngörü
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- İşte meslek meslek yeni memur maaşları
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi