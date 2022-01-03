ABD'de 12-15 yaş için Covid-19 destek aşısına onay çıktı

ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Covid-19 destek aşısına onay verildi. Aynı zamanda, iki doz sonrası hatırlatma dozu için gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.

AA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 19:41
ABD'de 12-15 yaş için Covid-19 destek aşısına onay çıktı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş arası çocuklar için Pfizer/BioNTech Covid-19 destek aşısının acil kullanım yetkisini onayladı. FDA'dan yapılan açıklamada, aynı zamanda hatırlatma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan sonra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.

5 MİLYON ÇOCUK AŞILANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 8,7 milyon 12-15 yaş grubu nüfusundan 5 milyona yakınına her iki doz aşılama yapılmış bulunuyor.

Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süredir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir destek aşısı almaya hak kazandığı kaydediliyor.

CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk doz Covid-19 aşılarını tamamlamış 16-17 yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer/BionTech veya Moderna hatırlatma dozunu yaptırabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC tarafından derlenen en son verilere göre, ABD'de destek aşısı yaptıranların sayısı 68 milyon 810 bin 709 olarak görünüyor.


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