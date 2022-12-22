ABD'de 2 binden fazla uçuş kar fırtınası nedeniyle iptal edildi
ABD’de son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklenirken, ülke genelinde 2 binden fazla iç ve dış hat uçuş iptal edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaklaşan Noel nedeniyle tatile gitmek isteyen binlerce kişinin uçak seferi etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80’inde son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini duyurmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada da fırtınanın Chicago, Detroit ve Minneapolis-St. Paul bölgelerini vurmasının beklendiği belirtildi.
Uçuş takip sitesi Flightaware'e göre ülkede bugün bin 500'den fazla yarın da 761 uçuş iptal edildi. Chicago's O'Hare Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 21'i, Chicago Midway Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların ise yüzde 37'si kar fırtınası nedeniyle askıya alındı.
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