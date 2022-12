Nusret ABD Açık Kupası Finali'nden men edildi

Tuz dökme hareketi 'Salt Bae' ile dünyaca ünlenen Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketler nedeniyle ABD Açık Kupası Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.

ABD Açık Kupası Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Salt Bae, 2023 Açık Kupası Finali'nden men edilmiştir" denildi.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final