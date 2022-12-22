Nusret ABD Açık Kupası Finali'nden men edildi
Ünlü şef Nusret Gökçe, ABD'de devam eden en eski futbol turnuvasının finalinden men edildi.
Tuz dökme hareketi 'Salt Bae' ile dünyaca ünlenen Nusret Gökçe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketler nedeniyle ABD Açık Kupası Final karşılaşmasına girişi yasaklandı.
ABD Açık Kupası Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Salt Bae, 2023 Açık Kupası Finali'nden men edilmiştir" denildi.
Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final— U.S. Open Cup (@opencup) December 20, 2022
Yasak kararı, Nusret Gökçe'nin, Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesi sebebiyle alındı.
Gökçe, Dünya Kupası finalinde Arjantin'in, Fransa'yı 4-2 mağlup etmesinin ardından zafer turu atan Arjantinli oyuncuların yanına gitmeyi başarmıştı.
Gökçe, Arjantinli futbolcular ile fotoğraf çekilmesi ve Dünya Kupası'na dokunması gibi hareketleri nedeniyle çok sayıda tepki almasına neden olmuştu.
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