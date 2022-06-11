ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının duruşmasını 20 milyona yakın kişi seyretti
ABD'de, 6 Ocak Kongre baskını üzerine yapılan ilk özel oturumu, yaklaşık 20 milyon Amerikalının takip ettiği açıklandı.
Reyting izleme kuruluşu Nielsen'in verilerine göre, ABD'de perşembe akşamı gerçekleştirilen 6 Ocak Kongre baskını hakkındaki ilk duruşma, 20 milyon civarında izleyici topladı.
Kongre binasında, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesinde yapılan ve iki saat süren oturum, birçok ABD televizyonu tarafından günlük programları askıya alınarak canlı yayınlandı.
Nielsen raporuna göre, ABD seyircisi oturumu seyretmek için ilk olarak ABC (4,8 milyon), ikinci olarak NBC (3,5 milyon) ve üçüncü sırada CBS (3,3 milyon) kanallarını tercih etti.
Kablolu yayında ise MSNBC duruşmayı verdiği süre zarfınca normalden 4 kat daha fazla olan 4,1 milyon izleyiciye ulaştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlandığı ve kızı Ivanka Trump'ın da video kaydından ifadesinin dinlenildiği oturumu YouTubeTV ve diğer çevrim içi platformlar üzerinden takip edenlerin bu rakamlara dahil olmadığı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayındaki Birliğin Durumu konuşmasını 38 milyon, Trump'ın 2020'deki görevden alma oturumunu 9 milyon kişinin seyrettiği kaydedilmişti.
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'