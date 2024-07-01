ABD’de akıl almaz polis cinayeti… 13 yaşındaki mülteci çocuk öldürüldü

Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:26

Güncelleme: 01.07.2024 - 14:26

ABD'nin New York kentinin 400 kilometre kuzey batısındaki Utica'da, cuma günü geç saatlerde gerçekleşen silahlı soygunla ilgili soruşturma esnasında iki çocuğun durdurulmasının ardından bir çocuğun vurulduğu açıklandı.

Polis departmanı, olayın Utica şehrini sarsmasıyla kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından polis vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

SOYGUN ZANLISI ŞÜPHESİYLE…

NYPD tarafından yapılan açıklamada, ikisi de 13 yaşında olan çocukların, soygun şüphelilerinin eşkallerine uyduğu ve soygundan bir gün sonra aynı saatlerde aynı bölgede oldukları belirtildi.

Polis tarafından yayınlanan kamera kayıtlarında, bir memurun, çocuklara üzerlerinde silah olmadığından emin olmak için üstlerini araması gerektiğini söylediği anlaşılıyor ve Nyah Mway adlı çocuk kaçmaya başlıyor.

Yetkililer, videoda koşan Nyah Mway'in silahı peşindeki polislere doğrulttuğu kareleri de yayınladı.

SİLAH, REPLİKA ÇIKTI

Açıklamada, memurların çocuğun doğrulttuğu silahın bir tabanca olduğunu düşündüklerini, ancak daha sonra silahın çıkarılabilir şarjörlü bir Glock 17 Gen 5’in kopyası olduğunun anlaşıldığı söylendi.

Polis şefi, çocuğa memurlar tarafından acil ilk yardım müdahelesi yapıldığını ve çocuğun Wynn Hastanesi'ne götürüldüğünü ancak burada hayatını kaybetiğini açıkladı.

Polis sözcüsü Michael Curley, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada çocuğun taşıdığı replika silahın "GLOCK işaretleri, imzaları, çıkarılabilir şarjörü ve seri numaralarıyla her açıdan gerçekçi görünen bir ateşli silah olduğunu ancak bir replika olduğunu” söyledi.

MEMURLAR ÜCRETLİ İZNE ÇIKARILDI

Mülteci çocuğu öldüren memurun teşkilatta altı yıldır görev yapan Patrick Husnay olduğu belirlendi. Husnay ile diğer memurlar Bryce Patterson ve Andrew Citriniti ücretli idari izne çıkarıldı.

Mültecilerin yeniden yerleştirilmesine yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Center'a göre, Utica kenti Myanmar'dan gelen 4 bin 200'den fazla kişiye ev sahipliği yapıyor.

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yerel basında çıkan haberlerde, Donovan ortaokulunda sekizinci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Nyah Mway'in Myanmar doğumlu bir mülteci ve Karen kökenli olduğu tespit edildi.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Belediye Başkanı Williams, polisin iki genci durdurmasına neyin sebep olduğunu ya da soruşturmanın neyle ilgili olduğunu söylemedi.

Williams, izleyicilerin müdaheleleri üzerine konuşmakta zorlanınca basın toplantısı erken sona erdi. Gencin ailesi de dahil olmak üzere Myanmar topluluğu üyeleri de toplantıya katıldı.

Williams, "Bu zor zamanda merhumun ailesine en içten taziyelerimi sunmak istiyorum. Bu, olaya karışan herkes için trajik ve travmatik bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Polis departmanı, memurların politikalara ve eğitime uyup uymadıklarını görmek için kendi iç soruşturmasını yürütüyor. Eyalet başsavcısı da vurulma olayının haklı olup olmadığını belirlemek üzere kamu davası açacak.