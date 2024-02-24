ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD’nin Mississippi eyaletinde askeri helikopteri düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:53
ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Abone Ol google-news

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Prentiss County’de eğitim uçuşu gerçekleştiren AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri düştü.

Mississippi Valisi Tate Reeves yaptığı açıklamada, "Maalesef Helikopterdeki 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Güvenlik ekipleri şu anda yerel yetkililerle birlikte kaza mahallinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.


ABD haberleri helikopter haberleri

İlgili Haberler

ABD'nin batı bölgesinde tespit edildi: Hemen takibe alındı

ABD'nin batı bölgesinde tespit edildi: Hemen takibe alındı
ABD: Ukrayna'nın yanında durmaya ve uluslararası düzeni savunmaya devam etmeliyiz

ABD: Ukrayna'nın yanında durmaya ve uluslararası düzeni savunmaya devam etmeliyiz
ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış

ABD’ye giden Türklerde yüzde 115 artış
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti: Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı

Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti: Dr. Ender Saraç hakim karşısına çıktı
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ‘hakaretten’ PFDK’ye sevk edildi!
DEM Parti'den 'Tansu Çiller' tepkisi: 'JİTEM ittifakına karşı...'

DEM Parti'den 'Tansu Çiller' tepkisi: 'JİTEM ittifakına karşı...'
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Meclis'te kabul edildi: Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek

Meclis'te kabul edildi: Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Pilot, 'uygun değilsiniz' dedi, akrabalarını uçağa almadı

Pilot, 'uygun değilsiniz' dedi, akrabalarını uçağa almadı
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında