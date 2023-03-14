ABD’de bankalarda zincirleme iflas riski! 2008’deki krizden bu yana el konulanların en büyüğü

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 07:21

ABD’de gelecek hafta Fed’in açıklayacağı faiz kararı ve bu haftaki enflasyon verileri iflasların devam edip etmemesi açısından kritik önemde olacak. SVB iflasının ardından geniş çaplı bir bankacılık sistemi krizi oluşacağına dair endişeleri yatıştırmak ve bankacılık sistemine olan güveni yeniden sağlamak için bir dizi acil önlemler aldı. ABD’de yetkililer her iki bankadaki tüm mevduat sahiplerinin paralarını geri alacaklarını dile getirdi. Bu enlemler rahatlama sağlasa da Fed’in hızlı faiz artırımlarına devam etmesi halinde bankaların tehlikeli bir faaliyet ortamı ile karşı karşıya kalacağı endişeleri devam ediyor.

Yatırımcılar Fed’in gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri yüzde 90 olasılıkla 25 baz puan artıracağını tahmin ediyorlar. SVB’ye el konulması bankanın ABD dışındaki en büyük iştirakinin bulunduğu İngiltere’deki bankacılık sistemi için de risk yaratırken, bankanın iştirakini HSBC satın aldı.

KIRILGANLIK ARTACAK

Prof. Dr. Mehmet Şişman’a göre, bundan sonra bankacılığın ve tahvil piyasalarının istim üstünde olduğu ve finanstaki kırılganlığın daha da arttığı bir döneme giriyoruz. Sermayeler arası rekabet ve ücretlerin yeterince artmaması, reel ücretlerdeki düşüş bu ortamı daha da körükleyeceğe benziyor.

Pershing Square’in kurucusu Bill Ackman’a göre de, SVB’nin çöküşünün ardından ABD’li yetkililerin bankacılık sistemine olan güveni artırmak için müdahale etmesine rağmen daha fazla bankanın batması olası.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu da “ABD yönetimi önlem alıp mevduatları tam garanti kapsamına aldı. Önlemler alınmasaydı daha fazla iflasla karşılaşabilirdik. ABD’deki banka iflaslarının şu aşamada dünya ve Türkiye’ye etkisi olmayacak” dedi.

BORSADA KAYIP YARATTI

Dr. Mahfi Eğilmez, SVB iflasının Türkiye’ye etkisinin en çok borsada görüldüğünü belirterek, “Banka hisselerinde ciddi kayıplar yaşandı ve dolar/TL kuru yükseldi. Türkiye açısından bankaların çok düşük faizlerle Hazine kâğıtları almaya zorlanmış olmaları ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. İleride faizler yükselmeye başladığında bu kâğıtların değeri hızla düşerse bu kâğıtları ellerinde tutan bankalar SVB gibi sıkıntılarla karşılaşabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’na göre ise SVB’nin iflasından sonra Türkiye ekonomisini bekleyen büyük risklerden biri tahvil faizlerinin yapay biçimde düşük tutulması.