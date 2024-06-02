ABD'de barda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Polis, Pittsburgh'daki bir barda silahla ateş açıldığını bildirerek, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Polis, barın içinde bir tartışma yaşanması sonucu birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
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