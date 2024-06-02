ABD'de barda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 16:57
ABD'de barda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Polis, Pittsburgh'daki bir barda silahla ateş açıldığını bildirerek, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Polis, barın içinde bir tartışma yaşanması sonucu birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.


ABD haberleri Silahlı çatışma haberleri

İlgili Haberler

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Husiler: Aynı gün içinde iki kez ABD uçak gemisini hedef aldık

Husiler: Aynı gün içinde iki kez ABD uçak gemisini hedef aldık
ABD'li Senatörden Netanyahu çıkışı: Ülkemiz için çok üzücü bir gün

ABD'li Senatörden Netanyahu çıkışı: Ülkemiz için çok üzücü bir gün
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler