ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:28

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:28

Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.

Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.