ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.
Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.
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