Husiler: Aynı gün içinde iki kez ABD uçak gemisini hedef aldık

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisi Dwight Eisenhower'ı aynı gün içinde iki kez hedef aldıklarını ileri sürdüler.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:00
Husiler: Aynı gün içinde iki kez ABD uçak gemisini hedef aldık
Abone Ol google-news

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin gün içinde Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisi Dwight Eisenhower'a iki kez saldırdığını söyledi.

Al Masirah TV kanalına konuşan Seri, saldırının birkaç füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini ve bunun 24 saat içinde hava gemisine yönelik ikinci saldırı olduğunu savundu.

ABD Donanmasına ait bir destroyer ile Maina, Aloraiq ve Abliani adlı üç ticari geminin de vurulduğunu iddia eden Seri, destroyere birkaç insansız hava aracı kullanarak “doğrudan isabetle” hedef alındığını öne sürdü.

Seri ayrıca, Maina gemisi Kızıldeniz'de ve ardından Umman Denizi'nde saldırıya uğradığını, Aloraiq gemisinin Hint Okyanusu'nda, Abliani gemisinin ise Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Cuma gecesi ABD ve İngiltere, Husi mevzilerine yönelik büyük bir saldırı düzenledi. 

ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen farklı bölgelerinde on üç hedefin vurulduğunu bildirdi.



ABD haberleri yemen haberleri Husiler haberleri

İlgili Haberler

Yavaş yemek yemenizi sağlayacak 4 hareket!

Yavaş yemek yemenizi sağlayacak 4 hareket!
Türkiye’ye gelirken sağlık vizesine takılan ülkeler: Irak, Somali, Cubuti, Yemen

Türkiye’ye gelirken sağlık vizesine takılan ülkeler: Irak, Somali, Cubuti, Yemen
ABD ve İngiltere’den Yemen’e 22 saldırı

ABD ve İngiltere’den Yemen’e 22 saldırı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler