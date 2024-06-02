Husiler: Aynı gün içinde iki kez ABD uçak gemisini hedef aldık

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:00

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin gün içinde Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisi Dwight Eisenhower'a iki kez saldırdığını söyledi.

Al Masirah TV kanalına konuşan Seri, saldırının birkaç füze ve insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini ve bunun 24 saat içinde hava gemisine yönelik ikinci saldırı olduğunu savundu.

ABD Donanmasına ait bir destroyer ile Maina, Aloraiq ve Abliani adlı üç ticari geminin de vurulduğunu iddia eden Seri, destroyere birkaç insansız hava aracı kullanarak “doğrudan isabetle” hedef alındığını öne sürdü.

Seri ayrıca, Maina gemisi Kızıldeniz'de ve ardından Umman Denizi'nde saldırıya uğradığını, Aloraiq gemisinin Hint Okyanusu'nda, Abliani gemisinin ise Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Cuma gecesi ABD ve İngiltere, Husi mevzilerine yönelik büyük bir saldırı düzenledi.

ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen farklı bölgelerinde on üç hedefin vurulduğunu bildirdi.



