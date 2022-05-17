ABD'de bebek maması krizi: 'Bilseydim, tekrar hamile kalmazdım'
ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı sırasında , bazı ebeveynler bebeklerini marka farketmeksizin bulabildikleri yeni markalar ile beslemek zorunda kaldı. Bu durumun bebeklerde alerjik reaksiyonlara sebep olması ebeveynleri isyan ettirdi
ABD haber sitesi Businessinsider'ın haberine göre, ABD'li anne Megan Smith, çocuğunun laktoz ve soya alerjisi olması sebebiyle Neocate formülü içeren mamalar ile hayatta kalabildiğini ve bu formüle sahip mamalardan bulabilmek için civar eczaneleri dolaşmaktan bıktığını belirtti
Megan Smith, "Sorunun ne kadar ciddi olduğunu, ebeveyn olarak ne kadar korktuğumuzu ve hüsrana uğradığımızı kimsenin anladığını sanmıyorum" diyen çaresiz anne şu anda ikinci bebeğine hamile.
İkinci bebeği için endişe duyan Smith, "Mama sıkıntısının devam ettiğini bilseydim, tekrar hamile kalmazdım. Bir daha böyle korkmak istemediğim için tekrar hamile kalmayacağım" dedi.
TİKTOK İLE İSYAN ETTİ
ABD'nin İndiana eyaletinde yaşayan Kayzie Weedman da Megan Smith ile aynı dertten muzdarip.
Kayzie Weedman, bebeğini farklı bir mama ile beslemesinden kaynaklı olarak ağrılı deri döküntüleri yaşadığını belirtti. Sosyal medya platformu TikTok'da bebeğinin fotoğrafını paylaşan Weedman, "Nihayet alerjisini çözdük ve yüzü iyileşmeye başladı" ifadesini kullandı.
FABRİKA KAPANMIŞTI
ABD'nin en büyük mama üreticilerinden biri olan Abbott Nutrition, kapattığı fabrikalarından birini yeniden açmak ve üretimi artırmak için hükümetle anlaşmaya vardı.
ABD'nin gıda ve ilaç bürosu (FDA), Abbott'un üretime yaklaşık iki hafta içinde yeniden başlayacağını duyurdu
Adalet Bakanlığı, Abbott firmasının mamalarından kullanan bazı bebeklerin hastalanması ve iki bebeğin de bakteriyel enfeksiyona bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzerine şikayette bulunmış, fabrikayı kapattırmıştı.
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