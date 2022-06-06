ABD'de bedava verilen koltuğun içinden '36 bin dolar' çıktı
ABD’de internetten ücretsiz aldığı ikinci el koltuğun minderinde binlerce dolar para bulan kadın, parayı iade etti. "Tanrı bana ve çocuklarıma karşı hep iyi davrandı. Hepsi hayatta ve sağlıklı" diyen kadın, "Üç dünyalar güzeli torunum var. Tanrıdan daha ne isteyebilirim?" diye konuştu.
Fotoğraf: CNN
ABD'nin California eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu. CNN'e konuşan, Vicky Umado, hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından internet sitesinden bedava verilen koltuğu alarak evine getirdiğini söyledi.
Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzer katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarflara gizlenmiş 36 bin dolar tutarında para olduğunu gördüm" dedi.
İADE ETTİ, 2 BİN 200 DOLAR ÖDÜL KAZANDI
Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, bunun karşılığında da kendisine 2 bin 200 dolar ödül verildiğini kaydetti. Umado, ödülle kendisine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.
TANRIDAN DAHA NE İSTEYEBİLİRİM?
Öte yandan ABC7 News’e de konuşan Umado, “Tanrı bana ve çocuklarıma karşı hep iyi davrandı. Hepsi hayatta ve sağlıklı. Üç dünyalar güzeli torunum var. Tanrıdan daha ne isteyebilirim?” ifadelerini kullandı.
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