ABD'de bir adam 10 yıldır ziyaret etmediği bir kasabada park cezası yedi
Amerikalı bir adam, 10 yıldır ziyaret etmediği bir kasabadan park cezası almasının ardından şaşkına döndü. İncelemelerde kamera kayıtlarında yanlışlık yapılmasının ardından adama kesilen park cezası kaldırıldı.
Amerikalı Dean Graham, eşiyle birlikte iki haftalık bir Florida seyahatine çıkmadan önce arabasını Heathrow Havaalanı yakınlarındaki Holiday Inn Express'e park etmişti.
Ancak Lincoln'deki evine döndüğünde, Grimsby'deki Oasis Sağlık Kulübü'nde bir akşam geçirdiğini belirten "100 sterlinlik (iki hafta içinde öderse 60 sterlin) bir park cezası" bildirimi aldı.
59 yaşındaki Graham'ı, şaşkına çeviren asıl olay, Grimsby'yi on yıl kadar bir süredir ziyaret etmemiş olmasıydı.
Otoparkı işleten Civil Enforcement firması, Graham'ın aracının "otoparkta olduğuna dair ellerinde fotoğraflı kanıt olduğunu, ancak bunu ihbarname ile birlikte göndermediklerini" iddia etti.
Grimsby Live gazetesi, Oasis Sağlık Kulübü ile temasa geçerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerde, "kameranın bir hata yaptığı ve plakayı yanlış okuduğu" tespit edilerek, Graham'a yönelik para cezası geri çekildi.
Graham, cezanın geri çekilmesinin ardından, "Şanslıyım, çünkü arabamın o sırada Heathrow'da olduğunu gösteren makbuzlarım var, fakat arabam evde garajın içinde dursaydı orada olduğunu kanıtlamam mümkün olmazdı" dedi.
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