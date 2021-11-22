ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 40 yaralı
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Waukesha kentinde SUV model bir aracın dün Noel geçit töreninde hızla kalabalığa dalmasının ardından Waukesha emniyet müdürlüğü beş kişinin hayatını kaybettiğini ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Wuakesha Emniyet Müdürü Dan Thompson, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın ardından Milwaukee kentinin yaklaşık 32 km batısında bir aracın bulunduğunu belirtti.
Waukesha emniyet müdürlüğü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını doğrulayabiliriz. Ancak biz daha fazla bilgi topladıkça bu rakamlar değişebilir" diye belirtti.
Thompson, daha erken saatlerde olayın terör ile bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak tehlikenin geçtiğini açıklamıştı. Thompson, olayın ardından bulundukları konumda sığınma uyarısı getirilen 72,000 nüfuslu kentte uyarının kaldırıldığını ekledi.
Bir video görüntüsünde kırmızı SUV model bir aracın kalabalığa daldığı ve onlarca insanı ezdiği görülüyor.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Marmaray seferleri normale döndü
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'dava' yanıtı