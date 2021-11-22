ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 40 yaralı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 05:42

Wuakesha Emniyet Müdürü Dan Thompson, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın ardından Milwaukee kentinin yaklaşık 32 km batısında bir aracın bulunduğunu belirtti.

Waukesha emniyet müdürlüğü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını doğrulayabiliriz. Ancak biz daha fazla bilgi topladıkça bu rakamlar değişebilir" diye belirtti.

Thompson, daha erken saatlerde olayın terör ile bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak tehlikenin geçtiğini açıklamıştı. Thompson, olayın ardından bulundukları konumda sığınma uyarısı getirilen 72,000 nüfuslu kentte uyarının kaldırıldığını ekledi.

Bir video görüntüsünde kırmızı SUV model bir aracın kalabalığa daldığı ve onlarca insanı ezdiği görülüyor.