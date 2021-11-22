ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 40 yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Waukesha kentinde SUV model bir aracın dün Noel geçit töreninde hızla kalabalığa dalmasının ardından Waukesha emniyet müdürlüğü beş kişinin hayatını kaybettiğini ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

22 Kasım 2021 Pazartesi, 05:42
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 40 yaralı
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Wuakesha Emniyet Müdürü Dan Thompson, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın ardından Milwaukee kentinin yaklaşık 32 km batısında bir aracın bulunduğunu belirtti.

Waukesha emniyet müdürlüğü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını doğrulayabiliriz. Ancak biz daha fazla bilgi topladıkça bu rakamlar değişebilir" diye belirtti.

Thompson, daha erken saatlerde olayın terör ile bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ancak tehlikenin geçtiğini açıklamıştı. Thompson, olayın ardından bulundukları konumda sığınma uyarısı getirilen 72,000 nüfuslu kentte uyarının kaldırıldığını ekledi.

Bir video görüntüsünde kırmızı SUV model bir aracın kalabalığa daldığı ve onlarca insanı ezdiği görülüyor.


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