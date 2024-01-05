ABD'de bombardıman uçağı düştü
ABD'de bir B-1B bombardıman uçağının düştüğü kazada, yaralanan olmadı.
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bir B-1B bombardıman uçağının düştüğü kazada, yaralanan olmadı.
Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, hava kuvvetlerinin "B-1B Lancer" bombardıman uçağı inişe geçtiği sırada yere çakıldı.
Yerel saatle 17.50'de meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.
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