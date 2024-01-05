ABD'de bombardıman uçağı düştü

ABD'de bir B-1B bombardıman uçağının düştüğü kazada, yaralanan olmadı.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:22
ABD'de bombardıman uçağı düştü
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ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bir B-1B bombardıman uçağının düştüğü kazada, yaralanan olmadı.

Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, hava kuvvetlerinin "B-1B Lancer" bombardıman uçağı inişe geçtiği sırada yere çakıldı.

Yerel saatle 17.50'de meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.


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