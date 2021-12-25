ABD’de buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

ABD’nin Wisconsin eyaletinde buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Eyalet Devriyesi tarafından yapılan açıklama göre sabaha karşı Menomonie ile Black River Falls arasındaki karayolunun buz tutmasıyla kontrolden çıkan tır, 2 araca çarptı.

Kazanın ardından yangın çıkarken, buz pistine dönen yolda arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı.

Wisconsin Eyalet Devriyesi, I-94 yolunda meydana gelen ve 40 aracın karıştığı kazanın ardından karayolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Ölen ya da ciddi şekilde yara alan olmazken, başlayan kurtarma ve temizleme çalışmaları sürüyor.