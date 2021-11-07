"ABD'de çocukların topladığı şekerlerin içinden kesici madde çıktı"
ABD'nin Florida eyaletinde 8 yaşında bir kız çocuğunun Cadılar Bayramı'nda topladığı şekerlerden birini yerken ağzının jiletle kesildiği iddiasının ardından yetkililer soruşturma başlattı.
Görsel: Fostoria Polis Teşkilatı/Facebook
Riverview bölgesindeki Panther Trace muhitinde cuma 100 Grand marka mini çikolatalardan yiyen küçük çocuğun annesi, Hillsborough County Şerif Departmanı'na ihbarda bulundu.
Olayı yetkililere ileten anne, kızı çikolatayı açmadan önce paketin içine yerleştirilmiş bir jilet bulduğunu söyledi.
Şerif Chad Chronister yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birinin kendi zalim zevkleri için bir çocuğun Cadılar Bayramı şekeriyle uğraşması alçakça."
Şerif ayrıca ebeveynlere çocuklarının yediği şekerlere dikkat etme çağrısında bulundu.
The New York Post'un haberine göre bu hafta ufak boy Twix çikolatasında dikiş iğnesi bulduğuna dair yalan söyleyen bir genç New York'ta gözaltına alınmıştı.
Ohio eyaletinde de polis, iki Cadılar Bayramı şekerinin içinden dikiş iğnesi çıkmasının ardından ebeveynleri uyarmıştı. Yetkililer, Fostoria şehrinde dağıtılan şekerlerin X-ray taraması için ProMedica Fostoria Community Hastanesi'ne getirilebileceğini belirtmişti.
Kaynak: Independent Türkçe
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