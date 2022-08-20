ABD'de Covid-19 aşılarına ödeme kesintisi
ABD yönetimi, federal hükümetin karşıladığı Covid-19 aşıları için ödeme yapmayı bırakmaya hazırlanıyor.
Joe Biden yönetimi, Covid-19 aşıları, testleri ve tedavileri için ödeme yükünü yavaş yavaş ABD vatandaşlarına yüklemeye hazırlanıyor.
Üç yıldır masrafları federal hükümet karşılıyordu.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu ay içinde Covid-19 aşıları, antiviral tedaviler ve testler için sigorta şirketleri ile hastaların ödeme yapmasının önünü açmak amacıyla bir toplantı düzenleyeceği belirtildi. Sağlık sektörünün farklı birimlerinden paydaşlar bu planlama toplantısına katılacak.
Toplantıda eczane zincirlerinden, eyalet sağlık departmanlarından ve ilaç üreticilerinden temsilciler, hükümet kapsamından çıktıktan sonra sektör düzenlemeleriyle birlikte sigorta kapsamı ve geri ödemenin nasıl işleyeceğini belirlemeye çalışacak.
Aşı ve ilaçların ticarileşme sürecinin tamamlanmasının aylar sürmesi bekleniyor ve üstesinden gelinmesi gereken en büyük zorluk, sağlık sigortası olmayan 30 milyon Amerikalının aşı ve tedavilere erişiminin nasıl sağlanacağı konusu olacak.
Mevcut modelin değiştirilmesinin aşı ve antiviral tedaviler üreten şirketler için milyarlarca dolar ek kar anlamına gelebileceği de belirtiliyor çünkü ticari fiyatlar muhtemelen federal hükümetin ödediğinden daha yüksek olacak.
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