ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 909 bini geçti
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 474 artarak 909 bin 18'e çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 200 bin 157 artarak 77 milyon 53 bin 769 oldu.
Ülkede 3 bin 474 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı, 909 bin 18'e yükseldi.
California 8 milyon 723 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 451 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 700 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 81 bin 541 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 81 bin 64, Florida'da ise 66 bin 465 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,5'ine en az bir doz, yüzde 68,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 90 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.
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