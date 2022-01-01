ABD'de darbe uyarısı: Hazırlanmamız gereken bir ihtimal

01 Ocak 2022 Cumartesi, 14:42

ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanmanın yıldönümü yaklaşırken, ABD'li general, 2024 başkanlık seçimlerinden sonra başka bir ayaklanmanın çıkabileceği ve ordunun bunu kışkırtabileceği konusunda uyardı.

ABD Ordusu'ndan Emekli Tümgeneral ve VoteVets'in kıdemli danışmanı olan Paul Eaton, ABD'de devlet tarafından mali destek alan National Public Radio'ya (NPR) konuştu.

Mary Louise Kelly'nin "2024'te bir darbe nasıl olabilir?" sorusuna, "Asıl soru şu ki, herkes usulüne uygun seçilmiş başkanın kim olduğunu anlıyor mu?" yanıtını veren Eaton, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kesin bir anlayış değilse, ABD ordusunda tabana veya herhangi bir seviyeye bulaşabilir. Bunu 124 emekli general ve amiralin 2020 seçimlerine itiraz eden bir mektup imzaladığında gördük. Bunun için endişeleniyoruz. Ordumuzun 2024'te çekişmeli bir seçim olması halinde daha iyi hazırlanmasını sağlamak için uygulanan hafifletici tedbirleri görmekle ilgileniyoruz."

Eaton, "1'den 10'a kadar bir ölçekte ne kadar endişelisiniz?" sorusunun üzerine şu yanıtı verdi:

"Bir rakam vermekte tereddüt ediyorum ama bu, hazırlanmamız gereken bir ihtimal. Orduda, olabilecekleri ortaya çıkarmak için pek çok savaş oyunu oynarız. Son seçimden yaklaşık altı ay önce gerçekleşen Geçiş Bütünlüğü Projesi'ni duymuşsunuzdur. Dört senaryo oynadık. Ve oynamadığımız şey, ABD ordusunun taviz vermesiydi - bugün ABD'nin taviz verdiği ölçüde değil, Cumhuriyetçi Parti'nin yüzde 39'u Başkan Biden'ı başkan olarak kabul etmeyi reddediyor - ama yine de bir uzlaşma. Bu nedenle, 2024'ten çok önce düzenlenen gelecekteki bir savaş oyununda bu belirli senaryonun ele alınması gerektiğini savunuyoruz."

Eaton, mevcut Pentagon liderliğinin bu durum ile başa çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorulan soruya, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin' büyük bir hayranı olduğu belirterek karşılık verdi. Austin'in bir araya getirdiği ekibi ve General Mark A. Milley yönetimindeki üniformalı ordunun da hayranı olduğunu sözlerine ekleyen Eaton, şunları kaydetti:

"Onlar sadece harika. ABD'deki ve ordumuzdaki en iyi erkek ve kadınların olağanüstü olacağına eminim. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha büyük nüfusunu tehlikeye atan veya etkileyen şüphenin ordumuza bulaşmasını istemiyorum."

Eaton, son olarak ordunun yapması gerekenlere dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bir problemin olma ihtimaline ve ne yapacağımıza karşı savaşmamız gerektiğine inanıyorum. 6 Ocak'ta (Kongre Baskını) tamamen hazırlıksız yakalanmış olmamız -askeri olarak ve polislik görevinden dolayı- benim için anlaşılmaz. ABD'de ordunun sivil kontrolü kutsaldır ve bu bizim güçlendirmemiz gereken bir konumdur."