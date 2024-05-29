ABD'de etkili olan fırtınalar Texas'ta 1 milyondan fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve dolu nedeniyle 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:56
ABD'de etkili olan fırtınalar Texas'ta 1 milyondan fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı
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CBS News'in haberine göre, Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde hafta sonu etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

Texas eyaletinin Dallas şehrinde 2024 başkanlık ön seçimleri için oy kullanmaya giden seçmenler, yaklaşık 100 oy verme noktasında elektriğin olmadığını bildirdi.

Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, elektrik kesintisinin birkaç gün sürebileceğini belirterek, bölgede "afet durumu" ilan etti.

1 MİLYONDAN FAZLA EV VE İŞ YERİ ETKİLENDİ

Jenkins, fırtına ve dolu nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen huzurevlerinin jeneratörlere bağlı olduğunu kaydetti.

Dallas'ta şiddetli yağış beklenirken, 800 bini Houston şehrinde olmak üzere Texas genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintisinden etkilendi.

Houston'da saatteki hızının yaklaşık 113 kilometreye varması beklenen fırtınalar için önlemler alındı.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell'in ise hafta sonu görülen hortumların etkilerini değerlendirmek için Arkansas'ı ziyaret etmesi bekleniyor.


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