ABD'de evde patlama: 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:21
ABD'de evde patlama: 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü
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İtfaiye yetkilisi Mike Connelly, yaptığı açıklamada, henüz sebebi bilinmeyen patlamanın yaklaşık 40 evde hasara yol açtığını belirtti.

Connelly, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek bu sayının artabileceğini söyledi.

Hasar gören binalara girmenin güvenli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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