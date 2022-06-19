ABD'de fiyatların yükselmesiyle petrol hırsızlıkları arttı
ABD’de petrol fiyatlarının galon (4 bin 546 litre) başına yaklaşık 5 dolara yükselmesi üzerine ülke genelinde akaryakıt hırsızlıklarının arttığı belirtildi.
CNN’in derlediği habere göre, ülkenin değişik eyaletlerindeki petrol istasyonlarından binlerce dolarlık yakıt hırsızlığının rapor edildiği kaydedildi.
Virginia Beach Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, hırsızların özel bir alet kullanarak gece petrol istasyonundan binlerce dolar değerinde yakıt çalarak, daha sonra bunu ucuz fiyata satmaya çalıştığı ifade edildi.
Florida’nın Orlando şehrinde de iki kişinin, petrol depolanan bir yerden büyük bir tanker kullanarak 1000 galondan fazla yakıt çalmaktan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
Aynı şekilde Nevada’nın Las Vegas ve Güney Carolina’nın Greenville şehirlerinde de akaryakıt hırsızlarının yerel benzin istasyonlarından on binlerce galon yakıt çalmak için modifiye edilmiş araçlar kullandığı bilgisi paylaşıldı.
Hırsızların çaldıkları petrolü satmak için sosyal medyayı kullandığı kaydedilirken, polisin bu konuda onlarca kişiyi gözaltına aldığı ve soruşturmaları sürdürdüğü kaydedildi.
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