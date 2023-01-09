ABD ve AB'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek: Durumu takip ediyoruz

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:29

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:29

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Cumhurbaşkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesine yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, ABD'nin Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik her türlü çabayı kınadığını belirtti.

"Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor" ifadesini kullanan Sullivan, Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini kaydetti. Sullivan, "Brezilya demokrasisi şiddetle sarsılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

AB'DEN DE TEPKİ GELDİ

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınadı ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya desteğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına baskınını kuvvetle kınadıklarını belirtti.

Borrell, "AB, Devlet Başkanı Lula'ya ve Brezilya'nın demokratik sistemine tam desteğini yinelemekte, bu saldırıyla hedef alınan demokratik kurumlarla dayanışmasını ifade etmektedir. Brezilya'nın demokrasisi şiddet ve aşırıcılığa üstün gelecektir" ifadesini kullandı.

Bolsonaro'yu sorumlu davranmaya davet eden Borrell, eski devlet başkanından destekçilerini evlerine dönmeye çağırmasını istedi.