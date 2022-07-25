ABD’de havaalanında silahlı saldırı alarmı: 1 yaralı
ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Dallas Love Field Havaalanı’nda silahlı saldırı alarmı verildi. Şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiği ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı’nda silah seslerinin duyulmasının ardından çok sayıda polis ve ambulans havaalanına sevk edildi.
Havaalanındaki yolcular bulundukları yerlere çökerek yardım beklerken, havaalanının bir kısmı hızla tahliye edildi.
Bir görgü tanığı, “Bir grup insan koşuyor ve ’koşun’ diye bağırıyordu. Hepimiz hemen siper aldık. Bize gelen bir bilgi yok. Şimdi her şey sakin görünüyor. Kesinlikle herkes için korkutucu bir deneyim oldu” dedi.
Dallas Polis Şefi Eddie Garcia olayın ardından yaptığı açıklamada, şüphelinin kadın olduğunu ve havaalanına girmesinin ardından havaya ateş etmeye başladığını aktararak, bir polis memurunun ise şüpheli kadını vurarak etkisiz hale getirdiğini belirtti. Yaralı olan şüphelinin hastaneye nakledildiğini açıklayan Garcia, havaalanının güvenli olduğunu duyurdu.
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