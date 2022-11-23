ABD'de ilginç siber çatışma raporu: Çinli hackerlar, savaşa hazırlanıyor

23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:17

ABD'de sunulan bir Kongre raporuna göre, Çin, giderek daha kavgacı bir hal alan siber çatışmalarda ABD'yi büyük ölçüde geride bıraktı.

Rapor, hükümetin Çin'in siber uzay operasyonları, politikaları ve aktörlerine ilişkin bugüne kadarki en ayrıntılı kamu değerlendirmesini sunuyor.

ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun geçen hafta yayınladığı iki partili rapor, Çin'in siber uzay operasyonlarının bir zamanlar "baştan savma" olarak görüldüğünü, ancak çevrimiçi yeteneklerinin son on yılda hızla artarak ABD ordusunun dijital becerilerine eşit olarak görülen tehlikeli bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulundu.

Kongre raporunda, Çin ordusu ve hükümet tarafından yeniden organize edilen kurumları, ABD'nin trilyonlarca dolarlık özel ve gizli bilgiyi çalmak için kullanıldığını söylediği sofistike siber savaş araçlarına ve güçlü casusluğa sahip olduğu belirtiliyor.

"ABD İÇİN BÜYÜK TEHDİT"



Raporda "Çin son on yılda siber yeteneklerini muazzam bir şekilde geliştirdi ve bugün siber uzayda ABD için büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadeleri yer alarak, on binlerce Çinli askeri hackerın ABD'ye karşı siber savaşa hazırlandığı kaydedildi.

Çin'in, saldırgan siber saldırılar için ABD Siber Komutanlığı'ndan 10 kat daha fazla asker bulundurduğu belirtilen raporda, "Bu uzun soluklu çabaların bir sonucu olarak, Çin'in siber uzaydaki faaliyetleri artık geçmişte olduğundan daha gizli, çevik ve ABD için daha tehlikeli" deniliyor.

785 sayfalık raporda "Çin Halk Kurtuluş Ordusu siber savaş görevlerini desteklemek üzere 60 bin kadar asker istihdam ediyor ve bu sayı ABD Siber Komutanlığı'nın Siber Görev Gücü'ne bağlı siber operatörlerin sayısını 10'a katlıyor" ifadeleri yer alıyor.