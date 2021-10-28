ABD'de ilk kez: Cinsiyet hanesinde X yazan pasaport düzenlendi

ABD’nin, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportunun basıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 15:39
ABD'de ilk kez: Cinsiyet hanesinde X yazan pasaport düzenlendi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, kendisini erkek ya da kadın olarak tanımlamayanların haklarının tanınmasında bir kilometre taşı olarak nitelendirdiği, cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaportu düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, artık ABD pasaportlarında cinsiyet hanesinin beyana dayalı olarak seçileceği de belirtildi.

X cinsiyetli ilk pasaportun ise kime ait olduğu açıklanmadı.

Dana Zzyym, pasaportunun cinsiyet hanesinde kadın ya da erkek yerine X yazan pasaport talep etmişti. Başvurusu reddedilince de talebini mahkemeye taşıdı. Zzyym, 2015'ten beri hukuk mücadelesi veriyordu.

Öte yandan Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal de vatandaşlarına 3. cinsiyet seçeneğini sunuyor.


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