ABD'de İran'a 'nükleer anlaşma' şartı: Gereksiz taleplerden vazgeçin
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolunun İran’ın "gereksiz taleplerinden" vazgeçmesi olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için müzakere edilebilecek her şeyin zaten yapıldığına inandığını ifade ederek, nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolunun İran’ın "gereksiz taleplerinden" vazgeçmesi olduğunu belirtti.
Ned Price, "İran’ın JCPOA’ya (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) uyumun karşılıklı olarak geri dönmesini sağlamanın tek yolu, JCPOA’nın kapsamını aşan daha fazla kabul edilemez talepten vazgeçmesidir. Biz uzun zamandır bu talepleri gereksiz olarak nitelendiriyoruz" dedi.
Price, ABD’nin AB’nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin "son" metnine yanıtını özel olarak vereceğini söyleyerek, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.
İRAN, GECE YARISINA KADAR BİLDİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise yaptığı açıklamada, AB’nin nükleer anlaşma için ortaya koyduğu son metne İran’ın yanıtını içeren yazılı metni saat 24.00’e kadar göndereceklerini ifade etmişti.
Abdullahiyan ayrıca, İran heyetinin müzakereler için yeniden Viyana’ya hareket ettiğini belirtmişti.
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