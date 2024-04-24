ABD’de kargo uçağı düştü: 2 ölü
ABD’nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Alaska eyaletinde Douglas DC-4 Skymaster tipi askeri nakliye uçağı, 2 pilotla birlikte Fairbanks Uluslararası Havaalanı’ndan yerel saatle 09.55’te kalkış yaptıktan dakikalar sonra Tanana Nehri’nin kıyısına düştü.
Uçak alev alırken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alaska Eyalet Polisi kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Alaska Air Fuel tarafından işletilen uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
İlk kez II. Dünya Savaşı sırasında hizmete giren uçaktan şu anda çok az sayıda bulunurken, 2’si Alaska Air Fuel tarafından işletiliyor.
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