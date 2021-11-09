ABD'de kiliseye silahlı saldırı
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede bir şahıs, elinde silahla mihraba çıktı. Saldırgan, kilisede ibadet eden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yer alan Nashville Işık Misyonu Pentekostal Kilisesi'ne dün düzenlenen silahlı saldırı girişimi, kilisede ibadet eden vatandaşlar tarafından engellendi.
ELİNDE SİLAHLA MİHRABA ÇIKTI
Nashville polisi tarafından yapılan açıklamada; West Trinity yolu üzerinde yer alan Nashville Işık Misyonu Pentekostal Kilisesi'nde dün vatandaşlar ibadet ettiği sırada 26 yaşındaki Dezire Baganda'nın elinde silahla kilisenin mihrabına çıktığı ifade edildi.
SİLAHI, İBADET EDENLERE DOĞRULTTU
Daha sonra Baganda'nın silahı kilisede ibadet edenlere doğrultarak ayağa kalkmalarını istediğini belirten polis, tam o sırada bir vatandaşın saldırganın üzerine atlayarak Baganda'yı polis ekipleri olay yerine gelene kadar etkisiz hale getirdiğini kaydetti.
Yaşanan olayda ateş açılmadığı ve yaralanan olmadığı belirtilirken, Baganda'nın kilisenin bir üyesi olmadığı, fakat daha önce ayinlere katıldığı aktarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından gözaltına alınan Baganda'nın tüm kiliselerin ve okulların "kurşunlanması" gerektiğini belirttiği ifade edildi.
Ayrıca Baganda'nın 10 Kasım'da mahkemeye çıkacağı ve 15 kez ağır saldırı suçuyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.a
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