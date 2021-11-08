Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.
Irak'ın başkenti Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Başbakan Mustafa el-Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız" dedi.
Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.
Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.
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