Almanya'da trende bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Almanya'da bir trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, en az 3 kişi yaralandı.
Almanya'da Regensburg ile Nürnberg arasında seyahat eden hızlı trende (ICE) bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Oberpfalz Emniyeti'nden yapılan açıklamada, ICE hızlı treninde bir saldırganın yolculara bıçakla saldırması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), saldırı nedeniyle hatların trafiğe kapatıldığı ve ICE tren seferlerine ara verildiğini duyurdu.
Alman medyası, saldırı sonrası 3 kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını yazdı.
Saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
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