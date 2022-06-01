ABD’de kimyasal tesiste yangın

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:02

ABD’nin Nebraska eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangın elektrik kesintilerine yol açarken yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.



ABD’nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken yoğun duman gökyüzünü kapladı. Tesiste meydana gelen patlamalar ve duman nedeniyle çevredeki evlerde bulunanlar tahliye edildi.

Omaha Kamu Elektrik Bölgesi’nden yapılan açıklamaya göre tesisin yakınında yer alan 2 bin 382 hane elektriksiz kaldı. Yangında şu ana kadar yaralanan ise olmadı.

Tesiste inşaat sektörü için kaplamalar, yapıştırıcılar, sıvı yüzey sertleştiricileri ve diğer kimyasal ürünlerin üretildiği öğrenildi.



