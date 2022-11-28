ABD'de küçük bir uçak yüksek gerilim hattında asılı kaldı, binlerce kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.
Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.
Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
88 BİN KİŞİ ETKİLENDİ
Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.
Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.
İlgili Haberler
- Kolombiya'da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü
-
Video Haberler
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...