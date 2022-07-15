ABD'de maymun çiçeği virüsü aşısı başladı: Randevu sitesi çöktü
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği randevu sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde açık havada kurulan aşı merkezlerinde insanlar maymun çiçeği aşısı olmak için kalabalık oluşturdu.
NTV'nin haberine göre, Maymun çiçeği aşısı için açılan randevu sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Virüs ilk olarak 1958'de çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. 1970'te, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez bir insanda görüldü. Ardından vaka sayıları az da olsa 11 Afrika ülkesine yayıldı.
Takvimler 2003'ü gösterdiğinde hastalık ilk kez Afrika kıtası dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. Toplam 81 vaka rapor edilse de hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Virüs 2017'de ise bu kez Nijerya'da ortaya çıktı. Son maymun çiçeği vakalarının görülmesinden yaklaşık 40 yıl sonra, ülke en büyük vaka sayısını gördü.
HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?
İnsanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşıyor. Ancak cilt lezyonları, vücut sıvıları, solunum damlacıkları yoluyla ve enfekte olan kişilerin havlu, nevresim ve giysileriyle insandan insana da bulaşabiliyor. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların hayvansal ürünlerini yemek de yine hastalığın bulaşması için bir risk faktörü. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabildiği ifade ediliyor.
BELİRTİLERİ NELER?
Kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Hastalığın başlangıç döneminde ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizlik görülüyor. Bu dönem genellikle 5 güne kadar sürüyor. Ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüsü başlıyor. Yüz, el, kol, ayak ve bacaklarda daha fazla miktarda görülüyor. Özellikle yüzde başlayıp avuç içlerini ve ayak tabanlarını etkiliyor.
NASIL SEYREDİYOR?
Semptomlar 2-4 hafta sürüyor, sonra kendiliğinden azalıyor. Ancak bazı durumlarda hastalık daha ağır seyredebiliyor. On vakadan birinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
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