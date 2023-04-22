ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü

ABD’nin Connecticut eyaletindeki bir köprüde otomobille çarpışan yakıt tankerinin devrilip alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:05
ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü
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ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Groton’daki Gold Star Köprüsü’nde seyir halindeki bir yakıt tankeri, lastiği patlayan otomobille çarpışarak devrildi.

Tankerde yangın çıkarken, alevler köprüye yayıldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Connecticut Valisi Ned Lamont, kazada tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini, otomobildeki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaza nedeniyle köprüdeki yollar her iki yönde de trafiğe kapatıldı.


ABD otomobil Tanker

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