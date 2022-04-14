ABD'de polisin siyah bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde polisin Patrick Lyoya isimli siyah bir kişiyi, trafik çevirmesi sırasında ensesinden vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu.

AA
14 Nisan 2022 Perşembe, 11:42
ABD'de polisin siyah bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu
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ABD'nin Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyah genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, çevirme sırasında yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki siyah Lyoya'yı yere yatırdıktan sonra, direnmesi üzerine başından vurduğu görülüyor.

PROTESTO EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.

Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.

Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirten Winstrom, olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Lyoya'ın 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği bilgisi yer aldı.

Fotoğraf: Reuters


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